Паркомісце майже як квартира: у яких містах ціни сягають 80% вартості житла

Проблема з паркуванням біля житлових комплексів залишається однією з найгостріших у великих містах України. Попри підземні паркінги в новобудовах, місць для авто не вистачає, а ціни на паркомісця зростають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані OLX Нерухомість.

Скільки коштує паркомісце в різних містах

За даними дослідження, вартість купівлі паркомісця може становити від 30% до 80% медіанної ціни однокімнатної квартири на вторинному ринку:

Київ - понад 1 млн гривень (25 тис. доларів), що дорівнює 33% від ціни квартири (3,1 млн гривень);

Міста з найдорожчими паркінгами (інфографіка: OLX Нерухомість)

Чому ціни ростуть

У серпні 2025 року кількість оголошень про продаж паркомісць майже не змінилася, однак кількість відгуків зросла на 23%. Це стимулює підвищення цін. За рік вартість купівлі паркомісця по країні зросла на 8%.

Особливо високий попит спостерігається у Києві, Львові та Одесі. Аналітики відзначають, що на інтерес впливає не лише дефіцит місць, а й те, що підземні паркінги використовуються як укриття під час повітряних тривог.