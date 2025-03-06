Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих", - Sky News

Великобритания провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Переговоры пока на ранней стадии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Один с чиновников рассказал изданию, что британские чиновники провели вчера, 5 марта, переговоры с представителями около 20 стран, заинтересованных в создании "коалиции желающих".

Проект возглавляют Британия и Франция, в рамках инициативы солдаты из группы стран могут быть направлены в Украину в качестве миротворческих сил.

Собеседник Sky News не уточнил, какие еще страны проявили заинтересованность в оказании поддержки, но добавил: "Это свидетельствует о готовности коалиции желающих собраться и желании ряда разных стран сыграть свою роль".

"Это все еще ранние стадии, и ситуация очень изменчива", - сказал источник о переговорах по коалиции.