Британия проведет второй саммит по Украине уже на этой неделе
Глава британского правительства Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить Украину, в субботу, 15 марта. Встреча будет "продолжением" недавнего саммита в Ланкастер-Гаусе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.
"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции, которая будет продолжением саммита в Ланкастер-хаусе", - заявил пресс-секретарь Стармера.
The Guardian добавляет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели, после запланированных украинско-американских переговоров и отдельных европейских дискуссий с участием верховного главнокомандующего Вооруженных сил и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.
Саммит в Лондоне
2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности встречу посетил и президент Владимир Зеленский.
Главными темами саммита были:
- укрепление позиций Украины, включая военную поддержку, а также экономическое давление на Россию;
- вопрос долгосрочного соглашения, которое бы обеспечило устойчивый мир в Украине и гарантировало бы для нее защиту от возможных будущих нападений со стороны России;
- следующие шаги в вопросе разработки надежных гарантий безопасности.
Подробнее об этом - читайте в материале РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.