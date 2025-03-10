Британия проведет второй саммит по Украине уже на этой неделе

Глава британского правительства Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить Украину, в субботу, 15 марта. Встреча будет "продолжением" недавнего саммита в Ланкастер-Гаусе .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian .

"Вы можете ожидать, что премьер-министр проведет вторую встречу лидеров коалиции, которая будет продолжением саммита в Ланкастер-хаусе", - заявил пресс-секретарь Стармера.

The Guardian добавляет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели, после запланированных украинско-американских переговоров и отдельных европейских дискуссий с участием верховного главнокомандующего Вооруженных сил и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.

Саммит в Лондоне

2 марта в Лондоне состоялся саммит по Украине, в котором приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности встречу посетил и президент Владимир Зеленский.

Главными темами саммита были:

укрепление позиций Украины, включая военную поддержку, а также экономическое давление на Россию;

вопрос долгосрочного соглашения, которое бы обеспечило устойчивый мир в Украине и гарантировало бы для нее защиту от возможных будущих нападений со стороны России;

следующие шаги в вопросе разработки надежных гарантий безопасности.

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