Зеленский прибыл на саммит европейских лидеров в Лондоне

Сегодня в Лондоне будет проходить саммит европейский лидеров по Украине. Глава украинского государства Владимир Зеленский уже прибыл на место.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian и другие СМИ.

В частности, сейчас президент Украины находится в Ланкастер-Хаусе, где его, как пишет The Guardian, с крепкими объятиями встретил британский премьер-министр Кир Стармер. Также перед встречей они немного побеседовали.

Чему будет посвящен саммит

Напомним, сегодня в правительстве Великобритании анонсировали, что саммит в Лондоне будет посвящен Украине. В нем примут участие лидеры более 10 государств, а также руководство ЕС и НАТО.

Главными темами предстоящего саммита являются: