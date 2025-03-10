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В Париже представители 30 стран обсудят создание международных сил безопасности для Украины

Понедельник 10 марта 2025 16:55
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В Париже представители 30 стран обсудят создание международных сил безопасности для Украины Фото: более 30 стран обсудят международные силы безопасности для Украины (Getty Images)
Автор: Ірина Гайдук

Военные представители более чем 30 стран примут участие в переговорах в Париже 11 марта. Будут обсуждать создание международных сил безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"Такие силы имеют целью сдержать Россию от нового наступления после возможного прекращения огня", - сообщил изданию представитель французской армии.

По его словам, к переговорам дистанционно присоединятся также представители стран Азии и Океании.

"Международный состав участников переговоров демонстрирует, насколько широко Франция и Великобритания ищут поддержку для формирования коалиции государств, которая будет обеспечивать безопасность Украины в случае прекращения боевых действий", - отметил французский дипломат.

Издание отмечает, что эта новость появилась после того, как премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о еще одной встрече "коалиции желающих" в виртуальном формате.

Второй саммит Стармера

Напомним, сегодня стало известно, что глава британского правительства Кир Стармер проведет виртуальную встречу европейских лидеров, чтобы обсудить Украину, в субботу, 15 марта.

Встреча будет "продолжением" недавнего саммита по Украине, который состоялся 2 марта в Лондоне. В нем приняли участие лидеры более 10 государств, руководство ЕС и НАТО. В частности встречу посетил и президент Владимир Зеленский.

The Guardian добавляет, что встреча состоится в конце напряженной дипломатической недели, после запланированных украинско-американских переговоров и отдельных европейских дискуссий с участием верховного главнокомандующего Вооруженных сил и министров обороны Великобритании, Германии, Италии и Польши.

"Коалиция желающих"

Также добавим, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о создании "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Главная цель коалиции - собрать страны, которые готовы отправить военных в Украину.

На днях стало известно, что Британия провела переговоры с около 20 странами о "коалиции желающих" для обеспечения мира в Украине. Переговоры пока на ранней стадии.

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