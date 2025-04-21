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Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане в центре Вашингтона, - CNN

Вашингтон, США, Понедельник 21 апреля 2025 22:22
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Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане в центре Вашингтона, - CNN Фото: министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В одном из ресторанов в центре Вашингтона вечером 20 апреля украли сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщил источник CNN в правоохранительных органах, Секретная служба, ответственная за охрану Ноэм, просмотрела записи с камер в ресторане и зафиксировала, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул заведение.

Отмечается, что подозреваемый забрал водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичку, чистые чеки и примерно 3 тысячи долларов наличными.

Во время пасхального мероприятия в Белом доме Ноэм подтвердила журналистам факт кражи своей сумки и отметила, что расследование еще продолжается.

Напомним, в ноябре 2024 года, еще до своей инаугурации, президент США Дональд Трамп избрал губернатора Южной Дакоты Кристи Ноем новым министром внутренней безопасности страны.

По словам Трампа, Ноем была "очень сильной в вопросах безопасности границ".

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