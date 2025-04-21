Министра внутренней безопасности США ограбили в ресторане в центре Вашингтона, - CNN

В одном из ресторанов в центре Вашингтона вечером 20 апреля украли сумку министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Как сообщил источник CNN в правоохранительных органах, Секретная служба, ответственная за охрану Ноэм, просмотрела записи с камер в ресторане и зафиксировала, как неизвестный мужчина в медицинской маске украл ее сумку и покинул заведение.

Отмечается, что подозреваемый забрал водительские права Ноэм, лекарства, ключи от квартиры, паспорт, пропуск в здание Министерства внутренней безопасности, косметичку, чистые чеки и примерно 3 тысячи долларов наличными.

Во время пасхального мероприятия в Белом доме Ноэм подтвердила журналистам факт кражи своей сумки и отметила, что расследование еще продолжается.