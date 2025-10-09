В Париже молдаван будут судить за граффити с гробами "солдат Франции в Украине"

В Париже четверо мужчин рисовали граффити с изображением гробов с "французскими солдатами в Украине". Среди них - трое молдаван.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Figaro.
Четверо мужчин обвиняются в порче чужого имущества и в попытке деморализовать французскую армию, что могло навредить национальной обороне в мирное время. За это им грозит до пяти лет тюрьмы и штраф до 75 тысяч евро.
Их возраст - 30, 36, 44 и 50 лет. Трое - граждане Молдовы, один - с неустановленным гражданством. Подозреваемые действовали с 18 по 20 июня 2024 года.
20 июня около 1:30 ночи полиция поймала двух мужчин: один красной краской с помощью трафарета нарисовал пустой гроб с надписью "Stop the death now!" (Остановите смерть сейчас!), а второй следил за обстановкой. Подобные рисунки обнаружили на зданиях AFP и газеты Le Figaro, а также в других районах Парижа - гроб с крыльями самолета и подписью "Des Mirage pour l’Ukraine" (Mirage для Украины).
Задержанные признались, что получали по 100 евро в день за эти надписи. Расследование показало, что в Париже был третий человек, который нанял их и указывал, где делать граффити.
Четвертым участником оказался Александр Григоренко, которого считают заказчиком. Он является сторонником пророссийской партии SOR и ранее организовывал похожие акции во Франции.
Напомним, еще в 2023 году в Париже задержали супружескую пару из Молдовы. Они нарисовали граффити в виде звезды Давида на здание школы в Париже.
Как выяснилось позже, граффити поручил нарисовать гражданин России.