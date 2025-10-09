У Парижі молдаван судитимуть за графіті з трунами "солдатів Франції в Україні"

Четверо чоловіків звинувачуються в псуванні чужого майна і в спробі деморалізувати французьку армію, що могло зашкодити національній обороні в мирний час. За це їм загрожує до п'яти років в'язниці та штраф до 75 тисяч євро.

Фото: графіті з "солдатами Франції в Україні" (AFP)

Їхній вік - 30, 36, 44 і 50 років. Троє - громадяни Молдови, один - із невстановленим громадянством. Підозрювані діяли з 18 по 20 червня 2024 року.

20 червня близько 1:30 ночі поліція спіймала двох чоловіків: один червоною фарбою за допомогою трафарету намалював порожню труну з написом "Stop the death now!" (Зупиніть смерть зараз!), а другий стежив за обстановкою. Подібні малюнки виявили на будівлях AFP і газети Le Figaro, а також в інших районах Парижа - труну з крилами літака і підписом "Des Mirage pour l'Ukraine" (Mirage для України).

Затримані зізналися, що отримували по 100 євро на день за ці написи. Розслідування показало, що в Парижі була третя людина, яка найняла їх і вказувала, де робити графіті.

Четвертим учасником виявився Олександр Григоренко, якого вважають замовником. Він є прихильником проросійської партії SOR і раніше організовував схожі акції у Франції.