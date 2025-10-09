UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Вибори в Молдові Держбюджет-2026 Мирні переговори Війна в Україні

У Парижі молдаван судитимуть за графіті з трунами "солдатів Франції в Україні"

Ілюстративне фото: у Франції затримали молдаван, які малювали графіті із трунами "французьких солдатів в Україні" (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У Парижі четверо чоловіків малювали графіті із зображенням трун із "французькими солдатами в Україні". Серед них - троє молдаван.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

Четверо чоловіків звинувачуються в псуванні чужого майна і в спробі деморалізувати французьку армію, що могло зашкодити національній обороні в мирний час. За це їм загрожує до п'яти років в'язниці та штраф до 75 тисяч євро.

Фото: графіті з "солдатами Франції в Україні" (AFP)

Їхній вік - 30, 36, 44 і 50 років. Троє - громадяни Молдови, один - із невстановленим громадянством. Підозрювані діяли з 18 по 20 червня 2024 року.

20 червня близько 1:30 ночі поліція спіймала двох чоловіків: один червоною фарбою за допомогою трафарету намалював порожню труну з написом "Stop the death now!" (Зупиніть смерть зараз!), а другий стежив за обстановкою. Подібні малюнки виявили на будівлях AFP і газети Le Figaro, а також в інших районах Парижа - труну з крилами літака і підписом "Des Mirage pour l'Ukraine" (Mirage для України).

Затримані зізналися, що отримували по 100 євро на день за ці написи. Розслідування показало, що в Парижі була третя людина, яка найняла їх і вказувала, де робити графіті.

Четвертим учасником виявився Олександр Григоренко, якого вважають замовником. Він є прихильником проросійської партії SOR і раніше організовував схожі акції у Франції.

Графіті із зіркою Давида

Нагадаємо, ще 2023 року в Парижі затримали подружню пару з Молдови. Вони намалювали графіті у вигляді зірки Давида на будівлю школи в Парижі.

Як з'ясувалося пізніше, графіті доручив намалювати громадянин Росії.

Читайте РБК-Україна в Google News
ФранціяПарижСудВійна в Україні