В Курской области в плен взяли кадыровцев, - проект "Хочу жить"
В Курской области РФ рейдовые группы взяли в плен кадыровцев. Их словили глубоко в тылу от границы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на проект "Хочу жить" в Telegram.
По словам рейдовых групп, кадыровцы пытались убежать, чтобы избежать попадания в плен, поскольку Рамзан Кадыров когда-то заявил, чтобы бойцы Ахмата в плен не сдаются.
"Ну, обычно да, так как сидят в тылу, но в Курской области ситуация развивалась динамично, а эти бойцы Ахмата даже не пытались сопротивляться", - говорится в сообщении.
Проект "Хочу жить" подчеркнул, что исходя из опыта прежних обменов, это было правильное решение, поскольку российские переговорщики по обменам забирают в первую очередь кадыровцев.
Кроме того, канал отметил, что кадыровский пиар и желание беречь свою гвардию от боевых действий дорого обходятся россиянам. Ведь если бы они защищали границу, а не прятались "за спинами срочников на десятой линии под Курском", такой быстрый прорыв был бы невозможен. Но как результат, на границе оказались лишь обычные 18-летние срочники и пограничники.
"Они также приняли правильное решение не вступать в бой и добровольно сдаться в плен, сохранив свои жизни", - сообщает канал.
Тем временем кадыровцы продолжают насмехаться над регулярной армией РФ. В частности, командир кадыровцев Апти Алаудинов обвинил в Курской катастрофе начальника Генштаба ВС РФ Герасимова. Речь идет о том самом командира, который насмехался над срочниками рассказывая, что "Ахмат стоял до конца и их просто обошли". Кроме того, он отправлял своих "головорезов" вылавливать россиян для извинений на камеру за то, что те говорили правду об Ахмате.
Курский прорыв
Около недели назад, во вторник, 6 августа, россияне заявили о прорыве границы со стороны Украины в Курской области. По состоянию на сегодня бои в приграничных районах российского региона идут уже шесть суток подряд. Пропагандисты РФ жалуются на продвижение якобы украинских войск вглубь Курской области.
По этой причине в Брянской, Курской и Белгородской областях на днях был введен режим контртеррористической операции (КТО).
Так же в воскресенье, 11 августа, российские власти признали ночной прорыв в еще одном районе Курской области. И.о. губернатора региона Алексей Смирнов заявил, что 10 августа был зафиксирован заход украинской ДРГ на территорию Беловского района. При этом он утверждает, что якобы на момент публикации его поста, в Беловском и Обоянском районах Курской области боев нет.
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