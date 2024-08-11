ua en ru
Вс, 11 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинские десантники показали, как берут в плен оккупанта (видео)

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 10:05
UA EN RU
Украинские десантники показали, как берут в плен оккупанта (видео) Фото: украинские десантники взяли в плен оккупанта (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские десантники взяли в плен россиянина. Всю операцию снимал дрон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ.

"Совместная работа сотрудников военной контрразведки СБУ с военнослужащими 95-й бригады ДШВ во время проведения агитационных мероприятий на линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

На видео один из российских военных принял решение сдаться в плен.

"Дрон во время полета транслировал информацию о возможности сдаться в плен, что россиянину гарантируют жизнь и хорошее отношение", - добавили военные.

Как оккупанту сдаться в плен

Российские военные могут добровольно сдаться в плен Силам обороны Украины по программе "Хочу жить". Так, по данным на январь 2024 года, более 220 оккупантов из РФ сдались в плен, воспользовавшись таким вариантом.

Добавим, что программу "Хочу жить" в Украине создали еще в 2022 году.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
Мобилизация до 25 лет. Кто подпадает и какие изменения могут ожидать украинцев
DAILY
Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев
Катерина Гончароваредактор раздела "Общество" Сергей Дубров, Минздрав: Из-за войны не родилось уже почти полмиллиона украинцев