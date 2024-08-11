Украинские десантники показали, как берут в плен оккупанта (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска ВСУ .

"Дрон во время полета транслировал информацию о возможности сдаться в плен, что россиянину гарантируют жизнь и хорошее отношение", - добавили военные.

На видео один из российских военных принял решение сдаться в плен.

"Совместная работа сотрудников военной контрразведки СБУ с военнослужащими 95-й бригады ДШВ во время проведения агитационных мероприятий на линии боевого столкновения", - говорится в сообщении.

Как оккупанту сдаться в плен

Российские военные могут добровольно сдаться в плен Силам обороны Украины по программе "Хочу жить". Так, по данным на январь 2024 года, более 220 оккупантов из РФ сдались в плен, воспользовавшись таким вариантом.

Добавим, что программу "Хочу жить" в Украине создали еще в 2022 году.

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