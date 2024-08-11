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Более 1200 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил потери РФ за сутки

Украина, Воскресенье 11 августа 2024 08:05
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Более 1200 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил потери РФ за сутки Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 11 августа (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 оккупантов за сутки. Также ВСУ "приземлили" вертолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 590920 (+1220) человек ликвидировано;
  • танков - 8447 (+6) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16363 (+13) ед.;
  • артиллерийских систем - 16663 (+58) ед;
  • РСЗО - 1143 ед.;
  • средства ПВО - 918 ед.;
  • самолетов - 366 ед.;
  • вертолетов - 328 (+1) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13399 (+27) ед.;
  • крылатые ракеты - 2425 ед.;
  • корабли/катера - 28 ед.;
  • подводные лодки - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22524 (+71) ед.;
  • специальная техника - 2800 (+11) ед.

Ситуация на фронте

По данным на вечер, 10 августа, на фронте произошло 92 боевых столкновения. При этом захватчики 33 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ.

В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, вероятно, российские войска захватили поселок Невельское, под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

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