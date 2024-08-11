Более 1200 оккупантов и вертолет. Генштаб обновил потери РФ за сутки

На утро, 11 августа, украинские военные ликвидировали еще 1220 оккупантов за сутки. Также ВСУ "приземлили" вертолет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.08.24 ориентировочно составили:

Ситуация на фронте

По данным на вечер, 10 августа, на фронте произошло 92 боевых столкновения. При этом захватчики 33 раза пытались вклиниться в оборону ВСУ.

В частности, как отмечают аналитики Института изучения войны, вероятно, российские войска захватили поселок Невельское, под Покровском. Также оккупанты продвинулись вблизи Кременной, на Торецком и Донецком направлениях.

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