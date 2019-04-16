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Обвалення Нотр-Дам де Парі вдалося запобігти в останній момент

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 15:04
Обвалення Нотр-Дам де Парі вдалося запобігти в останній момент
Фото: місце події (DominguezArjona / Twitter)

Будинок був врятований, коли залишалося не більше 15-30 хвилин

Пожежники зуміли запобігти обвалення Собору Паризької Богоматері, коли до катастрофи залишалися лічені хвилини. Про це повідомляє Le Figaro, посилаючись на прес-службу МВС Франції.

У МВС зазначили, що вирішальну роль зіграли пожежники, які почали гасіння всередині собору.

"Будинок було врятовано, коли залишалося не більше 15-30 хвилин", - сказав він журналістам в Парижі.

Нагадаємо, вчора ввечері в Парижі горів Нотр-Дам де Парі. Пожежники вважають, що пожежа могла статися через роботи з реставрації будівлі. У свою чергу, паризька прокуратура зазначила, що не знайшла ознак навмисного підпалу Нотр-Дама, але слідство триває. На даний момент команда з 50 чоловік працює над встановленням причини виникнення пожежі в соборі.

Відзначимо, що в результаті пожежі обвалилися дах і шпиль. Також горіла одна з веж, проте рятувальники встигли її загасити. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. Він також підкреслив, що вдалося уникнути найгіршого сценарію і пожежники врятували фасад собору і його вежі.

 

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