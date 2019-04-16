ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Парижі оцінюють збиток від пожежі в Нотр-Дам де Парі

Новини » Надзвичайні події    16.04.2019 - 16:15
У Парижі оцінюють збиток від пожежі в Нотр-Дам де Парі
Фото: пожежа в Парижі (twitter.com/templatemonster)

Вдалося врятувати Терновий вінець Ісуса Христа

В Парижі продовжують оцінювати збиток через пожежу в Соборі Паризької Богоматері. Про це повідомила мер французької столиці Ганна Ідальго в Twitter.

Повідомляється, що вдалося врятувати Терновий вінець Ісуса Христа. Разом з іншими представляють цінність реліквіями і предметами він тимчасово розміщені в мерії Парижа. Зазначимо, що не постраждали 16 мідних статуй.

В Парижі продовжують оцінювати шкоду від пожежі. Доступ всередину собору, як і раніше обмежений. Серйозну стурбованість у фахівців викликають різнокольорові вітражі. На думку ряду експертів, вони могли були бути частково пошкоджені через високу температуру під час пожежі.

Під питанням залишається і стан ряду великих картин. Через великий розмір винести їх під час пожежі не представлялося можливим. В цілому вдалося врятувати не менше 30% предметів мистецтва. При цьому не вказується, чи йде мова тільки про предмети, винесені з собору або ж і про тих, які залишаються в будівлі і не постраждали від вогню.

Відзначимо, через пожежу в соборі обвалились шпиль і дах. Пожежники встигли загасити одну з веж і фасад будівлі. В результаті пожежі постраждали двоє поліцейських і один пожежний.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв, що постраждалий від пожежі собор Богоматері в Парижі буде відновлений. На відновлення постраждалого від пожежі Нотр-Дам де Парі родина французьких мільярдерів Піно виділила 100 млн євро.

Прокуратура не знайшла ознак навмисного підпалу Нотр-Дама Україна посилить заходи на історичних об'єктах після пожежі в Нотр-Дам
Вибори 2019 Дебати Зеленського і Порошенка: головне Результати виборів президента України
Новини України пожежаПарижУкраїнська платформа "Собор"
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся