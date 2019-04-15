Макрон про пожежу в Нотр-Дам де Парі: горить частина нас

Фото: місце пожежі (REUTERS/Benoit Tessier)

Пожежу він назвав "хвилюванням цілої нації"

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував пожежу в Соборі Париской Богоматері увечері 15 квітня. Про це він написав у Twitter.

Він зазначив, що пожежа став ударом для цілої нації, і що "горить частина нас".

"Нотр-Дам де Парі у вогні. Хвилювання цілої нації, всіх католиків і для всіх французів. Як і всім нашим співвітчизникам, мені сьогодні сумно бачити, як ця частина нас горить", - написав Макрон.

На місце подій прибули президент і прем'єр-міністр Франції - Емманюель Макрон і Едуар Філіп, повідомляє журналіст Le Monde Седрік Пьетралунга.

Нагадаємо в Парижі увечері 15 квітня загорівся Собор Паризької Богоматері.

В пожежному департаменті просять жителів і гостей міста уникати місця подій, щоб не заважати техніці і пожежним. Причина загоряння може бути пов'язана з ремонтними роботами.

Дах собору Паризької богоматері повністю обрушилася в ході пожежі. Також обрушився шпиль. Інформації про постраждалих немає. Але вогонь охопив всю будівлю.