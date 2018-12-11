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Протестувальники у Франції розкритикували обіцянки Макрона

Новини » Політика    11.12.2018 - 09:25
Протестувальники у Франції розкритикували обіцянки Макрона
Фото: протести у Франції (twitter.com/le_figaro)

"Жовті жилети" мають намір продовжити акції протесту

Учасники протестів "жовтих жилетів" у Франції розкритикували обіцянки президента країни Еммануеля Макрона підвищити мінімальну зарплату і знизити податковий тягар. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Повідомляється, що групи демонстрантів по всій країні виступили з критикою промови Макрона на місцевому телебаченні і назвали її "блефом". Зокрема, "жовті жилети" в південному місті Ле Буду заявили, що Макрон робить "показуху для ЗМІ, яка не вирішує проблеми по суті". Також повідомляється, що протестувальники мають намір відновити акції.

За даними AFP, вже за годину після промови Макрона автомобільна магістраль А9, яка з'єднує Францію з Іспанією, була повністю заблокована. Акції також відновилися на північному заході в районі Ле-Мана.

Нагадаємо, напередодні Макрон оголосив про надзвичайне економічне та соціальне становище у Франції. Він також пообіцяв, що з 2019 року мінімальна зарплата зросте на 100 євро. Крім того, він зазначив, що працюючі французи отримають наприкінці 2018 року премію, яка не буде обкладатися податком. За його словами, з 2019 року не будуть обкладатися податками понаднормові години роботи.

Зазначимо, станом на 10 грудня кількість затриманих з початку протестів у Франції перевищила 4,5 тисяч осіб.

 

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