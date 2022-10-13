ПАСЕ первой признала Россию террористом. Что это за статус и будут ли последствия

Парламентская ассамблея Совета Европы стала первой международной организацией, которая признала правящий в России режим террористическим. Но проблема в том, что резолюции по политическим вопросам не носят обязательного характера.

РБК-Украина разбиралось в нюансах статуса страны-спонсора терроризма и может ли на что-то повлиять решение ПАСЕ.

Детали резолюции ПАСЕ

На заседании была проголосована резолюция "Дальнейшая эскалация агрессии Российской Федерации против Украины". Ее поддержали 99 делегатов, один воздержался. Всего в ассамблее их 306, но документы считаются принятыми, если за них голосует большинство из тех, кто присутствует.

В резолюции указано, что агрессия России против Украины должна быть осуждена как преступление, как нарушение международного права и как главная угроза безопасности в мире. Кроме того, в текст была внесена поправка, которая объявляет Российскую Федерацию террористическим режимом. Ее поддержали 79 делегатов, двое выступили против и один воздержался.

Другие пункты резолюции:

псевдореферендумы в Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях не будут признаны;

попытка аннексии этих регионов является нарушением международного права и угрозой миру и безопасности;

европейские страны должны предоставить финансовую поддержку для восстановления Украины;

страны-участницы ПАСЕ призывают ускорить создание Специального международного трибунала для привлечения России к ответственности;

ПАСЕ выступает за создание комплексного механизма компенсации, включая международный реестр убытков;

необходимо поддерживать проведение любых переговоров на условиях Украины.

Кроме того, в документ включена поправка с призывом предоставить Украине системы противовоздушной обороны.

Какие могут быть последствия

Как правило, резолюции ПАСЕ по политическим вопросам не носят обязательного характера для стран-участниц. А в отношении России - тем более, поскольку в марте ее исключили из Совета Европы.

Однако украинская сторона расценивает сегодняшнее решение как шаг на пути к полноценному признанию России страной-спонсором терроризма. Перед голосованием на сессии ПАСЕ по видеосвязи выступил президент Владимир Зеленский, который призвал поддержать резолюцию. А также отдельно остановился на необходимости наработки механизмов по привлечению РФ к ответственности и выплате репараций.

"Европа может сыграть историческую роль в создании специального трибунала по преступлению агрессии России против Украины. Это будет лучший путь для защиты принципов международного права", - отметил он.

Он также добавил, что проект по репарациям уже подготовлен, и попросил поддержать его как на уровне Европы, так и на уровне Генеральной ассамблеи ООН.

Что такое статус страны-спонсора терроризма?

Данный статус предоставляется отдельным странам за поддержку международного терроризма. И фактически его присваивает исключительно США в соответствии со своим законодательством. Статус предоставляется за содействие террористическим организациям, совершение терактов или организацию и содействию кибертерроризму.

Страну-спонсора терроризма изолируют от главных международных площадок, а большинство государств мира, опасаясь санкций США, не хотят иметь с ней дело. Другие страны тоже могут признать Россию страной-спонсором терроризма, как это уже сделала Литва, но именно позиция Вашингтона имеет решающее значение для ужесточения санкций.

Можно ли считать Россию спонсором терроризма?

Над признанием России страной-спонсором терроризма работает Международная санкционная группа Ермака-Макфола (во главе с главой Офиса президента Андреем Ермаком и бывшим послом США в России Майклом Макфолом). В частности, в отдельном документе она изложила видение украинской стороны по этому вопросу.

Единого международного перечня критериев для того, чтобы определить, попадает ли страна под определение спонсора терроризма, нет. Американские законы только ссылаются на правительства стран, которые "неоднократно предоставляли поддержку актам международного терроризма", но не разъясняют определение самого терроризма.

Однако в других законодательных актах США, а также в правовых кодексах других стран определение терроризма сводится к "преднамеренному и политически мотивированному насилию против лиц, которые не принимают участие в боевых действиях". Действия России в Украине, безусловно, отвечают этому определению.

Хотя, как отмечает группа Ермака-Макфола, на практике преступления Москвы еще хуже, поскольку исполнителем террористических актов являются вооруженные силы России - ключевой институт российского государства.

Конкретными примерами также называют расправу над мирными жителями в Буче (Киевская область), осаду Мариуполя, при которой погибли более 22 000 человек, ракетный удар по торговому центру в Кременчуге (Полтавская область), массовые захоронения, обнаруженные в деоккупированных городах и селах на востоке.

Какие страны уже признаны спонсорами терроризма?

На сегодня США предоставили такой статус четырем странам: Северной Корее, Сирии, Ирану и Кубе. Канада также имеет похожий механизм и признает спонсорами терроризма Иран и Сирию с 2012 года.

Что касается Евросоюза, то он ведет список лиц, групп и организаций, причастных к террористическим актам, в отношении которых применяются санкции и другие ограничительные меры. В настоящее время ЕС заморозил активы 13 физических лиц и 21 группы и организации из этого списка.

Последствия для обладателя "почетного" статуса

Запрет на проведение транзакций

Если США признают Россию спонсором терроризма, то американские физические и юридические санкций не смогут участвовать в финансовых операциях с ее правительством. А это приведет к блокированию всех госбанков, госпредприятий и лиц, связанных с государством.

Кроме того, это ограничит иностранную помощь от США и организаций, членом которых являются США. Будет запрещен экспорт оружия, усилится контроль над поставками товаров двойного назначения, технологий, появятся новые денежные ограничения.

Потеря суверенного иммунитета

Страны-спонсоры терроризма теряют исполнительный и судебный иммунитет, что позволяет привлекать их к ответственности в иностранных судах. То есть суды в США, например, могли бы присуждать компенсацию жертвам терроризма, арестовывать замороженные активы, блокировать собственность правительства России и так далее.

Вторичные санкции

Законодательство США позволяет вводить санкции против третьих лиц за операции со страной-спонсором терроризма. И это в свою очередь повысило бы эффективность действующих ограничений.

Частный сектор и персональные санкции

Данный статус может повлечь расширение финансовых санкций США еще на тысячи человек. А также повысить уровень контроля со стороны международных контрагентов по многим российским юридическим и физическим лицам.

Многие международные компании могут просто решить, что дополнительные расходы и риски, связанные ведением бизнеса с российскими партнерами, просто не стоят того.

Символическое влияние

Признание России спонсором терроризма привлекло бы еще больше внимания к характеру российского режима, зверствам и террору, которые он совершил против украинского мирного населения. О важности символических действий для Кремля свидетельствует обеспокоенность президента РФ Владимира Путина имиджем России и своим собственным имиджем.

Возможно, понимание того, что Россия является государством-изгнанником будет неприятным для простых россиян, и сможет привлечь внимание российского населения к террористическим действиям их правительства.

Насколько США близки к признанию России спонсором терроризма?

Украинская сторона в последние месяцы настаивает на том, чтобы США предоставили России такой статус. Особенно риторика усилилась в середине сентября после деоккупации Изюма (Харьковская область), где были найдены массовые захоронения.

"Мир должен знать, что Россия повсюду на оккупированных территориях оставляет такие следы зверств, следы террора. Вы видели Бучу, вы видели Мариуполь, теперь Изюм. Сколько еще это может продолжаться, сколько еще таких мест должны создать российские террористы, прежде чем мир их остановит", - говорил тогда президент Украины Владимир Зеленский.

Однако официальный Вашингтон считает, что внесение России в список спонсоров терроризма может "привести к нежелательным последствиям". А государственный секретарь Энтони Блинкен прямо говорил о попытках найти альтернативу.

"Что мы делаем, так это работаем с Конгрессом прямо сейчас, чтобы увидеть, есть ли другой путь, которого можно было бы добиться за счет использования обозначения государства-спонсора терроризма", - заявил он в сентябре.

Определенную ясность внес украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. В интервью РБК-Украина он привел три аргумента, которые объясняют позицию американских партнеров. Во-первых, арест российских активов помешает передаче их Украине. Во-вторых, союзники в Европе могут попасть под вторичные санкции, а в-третьих, критерии в США выписаны таким образом, что Россия под них не попадает.

Предполагается, что выходом из этой ситуации может стать либо поиск гибридного варианта, либо внесение изменений в законодательство США, чтобы именно Украина могла получить арестованные российские активы.