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Кулеба пояснив, чому США не хочуть визнавати Росію країною-спонсором тероризму

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Україна, Вівторок 13 вересня 2022 11:20
Кулеба пояснив, чому США не хочуть визнавати Росію країною-спонсором тероризму Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Мілан Лєліч, Олександр Білоус

У США є кілька підстав не визнавати Росію країною-спонсором тероризму. Україна цю аргументацію розуміє, але не поділяє по жодному з пунктів.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Як зазначив міністр, перший аргумент в тому, що коли державу оголошують спонсором тероризму, то активи цієї держави на території США відкриваються для судових позовів громадян США і юридичних осіб, і їх можна отримати собі в якості компенсації за ті чи інші дії.

"І аргумент Сполучених Штатів, що ці кошти замість того, щоб піти в перспективі на відновлення України, не потраплять сюди. Це дуже хиткий аргумент, тому що зараз поки ще немає механізму в США, як передати ці гроші на відновлення України", - сказав він.

За його словами, другий аргумент полягає в тому, що США не хочуть, щоб їхні друзі і союзники перш за все в Європі, потрапили під вторинні американські санкції.

"Тобто як це працює - якщо ти держава-спонсор тероризму, то США отримують право застосовувати санкції проти юридичних осіб третіх країн, які мають справи з країною-спонсором тероризму. Наприклад, якісь європейські партнери США. Але ми підкреслюємо, що застосовувати вторинні санкції - це не обов'язок, а право", - підкреслив Кулеба.

Третій аргумент у тому, що сукупний перелік критеріїв для визнання держави спонсором тероризму виписаний таким чином, що Росія під нього не підпадає. "Ми теж говоримо, що це не працює, тому що є, наприклад, терористична організація "Вагнера", яка безпосередньо спонсорується російською державою і яка діє не тільки в Україні, але і в країнах Африки", - зазначив міністр.

"Тобто при всій повазі, при всій вдячності за всю допомогу в цьому конкретному питанні ми вважаємо, що воно має бути вирішене позитивно, і у нас є аргументи на користь цієї позиції", - констатував Кулеба.

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив проти визнання Росії країною-спонсором тероризму.

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