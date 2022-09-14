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Шмигаль про визнання РФ країною-терористом: США мають шукати гібридний варіант або міняти закон

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Середа 14 вересня 2022 16:45
Шмигаль про визнання РФ країною-терористом: США мають шукати гібридний варіант або міняти закон Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (kmu gov ua)
Автор: Юлія Акімова, Єлизавета Драбкіна

Згідно з законами США, визнання країни спонсором тероризму передбачає розірвання дипломатичних відносин з нею та використання її активів на компенсацію нанесеної шкоди. Штати мають знайти гібридний варіант чи внести зміни у законодавство, щоб Україна могла отримати ці активи.

Про це в ході прес-конференції заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає кореспондент РБК-Україна.

Він зазначив, що Україна безсумнівно вважає Росію країною-терористом - країною, яка здійснює геноцид української нації і людей. Наша держава просить США визнати РФ країною-терористом або країною-спонсором тероризму.

Згідно із законодавством Штатів, це передбачає розірвання дипломатичних відносин з країною.

"Саме визнання країни спонсором тероризму передбачає, що Сполучені Штати забирають кошти країни-терориста, але використовують їх на компенсацію шкоди, яка була нанесена громадянам або бізнесу США. Так прописано", - сказав Шмигаль.

Він додав, що Україна зацікавлена в отриманні заморожених активів у свою користь.

"Для цього, очевидно, Сполученим Штатам доведеться або шукати гібридний варіант, або вносити зміни в законодавство. Тут уже включилися і конгресмени, ми маємо підтримку в Конгресі стосовно цього питання", - сказав прем'єр-міністр.

Він додав, що Державний департамент і Адміністрація президента Джо Байдена дуже вивірено підходять до цього питання, щоб "у цій тонкій дипломатичній, геополітичній матерії не робити якихось речей, які не дозволять нам отримати переваги, які ми хочемо отримати".

Нагадаємо, президент США Джо Байден виступив проти визнання РФ країною-спонсором тероризму.

Міністр закодонних справ Дмитро Кулеба пояснив, чому США не хочуть визнавати Росію країною-спонсором тероризму.

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Денис Шмигаль Кабінет Міністрів України Сполучені Штати Америки Російська Федерація
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