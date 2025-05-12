Что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль": ГУР раскрыло характеристики
Российские террористы начали применять с беспилотников новую крылатую ракету S8000 "Бандероль", которая оборудована иностранными компонентами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.
Особенности "Бандероли"
Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", который также изготовлен той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.
Характеристики "Бандероли":
- масса боевой части - до 150 кг;
- преодолевает расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч;
- в качестве топлива используется авиационный керосин;
- способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых ракет российского производства - Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.
Компоненты "Бандероли"
Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:
- реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования. Продается через онлайн-площадки, а его цена составляет в среднем 16 тысяч долларов;
- телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;
- инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;
- аккумуляторные батареи Murata (Япония);
- сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);
- помехозащищенная CRP-антенна "Комета-М8";
- почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.
Фото: ГУР рассказало, что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль" (t.me/DIUkraine)
"Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "Чип и дип". Сеть является одним из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.
"В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке", - добавляет ГУР.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что появились первые фото дрона-камикадзе "Шахед" новой серии с маркировкой "Ъ".
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