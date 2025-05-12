Что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль": ГУР раскрыло характеристики

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Украины.

Особенности "Бандероли"

Разработчиком ракеты является подсанкционное акционерное общество "Кронштадт", а основным ее носителем является беспилотный летательный аппарат (БпЛА) "Орион", который также изготовлен той же компанией. В частности враг планирует адаптировать ракету для применения с ударных вертолетов Ми-28Н.

Характеристики "Бандероли":

масса боевой части - до 150 кг;

преодолевает расстояние до 500 км со скоростью 500 км/ч;

в качестве топлива используется авиационный керосин;

способна выполнять повороты с меньшим радиусом, чем у типовых ракет российского производства - Х-101, 3М-14, 9М727, Х-69. При этом сохраняет характерную траекторию полета крылатой ракеты.

Компоненты "Бандероли"

Среди иностранных компонентов, которыми оборудована ракета:

реактивный двигатель Swiwin SW800Pro (Китай) - двигатель для авиамоделирования. Продается через онлайн-площадки, а его цена составляет в среднем 16 тысяч долларов;

телеметрический модуль RFD900x австралийского производства или его китайская копия;

инерциальная навигационная система, вероятно китайского происхождения;

аккумуляторные батареи Murata (Япония);

сервоприводы Dynamixel MX-64AR (компания Robotis, Южная Корея);

помехозащищенная CRP-антенна "Комета-М8";

почти два десятка микрочипов американских, китайских, швейцарских, японских и южнокорейских производителей.

Фото: ГУР рассказало, что известно о новой российской крылатой ракете "Бандероль" (t.me/DIUkraine)

"Большинство иностранной электронной компонентной базы для этой ракеты поступает через сеть "Чип и дип". Сеть является одним из крупнейших российских дистрибьюторов электроники.

"В целом идентифицировано более 20 ключевых компонентов ракеты S8000, а также около 30 предприятий, привлеченных к ее производству или поставке", - добавляет ГУР.