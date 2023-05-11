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В ЮАР раскритиковали посла США за заявления о поставках оружия России

Фото: в ЮАР раскритиковали посла США за заявления о поставках оружия России (flickr by flowcomm)
Автор: Иван Носальский

Власти Южно-Африканской Республики обвинили посла США Рубена Бригетти в подрыве отношений между странами. Ранее он обвинил ЮАР в поставках оружия России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента ЮАР.

В ведомстве отметили, что никаких доказательств тому, что оружие России поставляли на судне Lady R, как заявлял посол США, нет. При этом правительство страны "уже начало независимое расследование".

В Офисе президента напомнили, что недавно состоялась встреча чиновников ЮАР и США, на которой обсуждался вопрос этого судна - стороны договорились о продолжении расследования, а американские разведывательные службы пообещали предоставить любые доказательства.

"Вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень позитивные и конструктивные контакты между двумя делегациями… Высказывания посла подрывают дух сотрудничества и партнерства", - сказано в сообщении.

Напомним, сегодня американский дипломат заявлял, что США уверены в поставках оружия, которое принадлежало ЮАР, в Россию.

При этом президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса отмечал, что этот вопрос сейчас изучается.

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