В ЮАР раскритиковали посла США за заявления о поставках оружия России

В ведомстве отметили, что никаких доказательств тому, что оружие России поставляли на судне Lady R, как заявлял посол США, нет. При этом правительство страны "уже начало независимое расследование".

В Офисе президента напомнили, что недавно состоялась встреча чиновников ЮАР и США, на которой обсуждался вопрос этого судна - стороны договорились о продолжении расследования, а американские разведывательные службы пообещали предоставить любые доказательства.

"Вызывает разочарование, что посол США занял контрпродуктивную публичную позицию, которая подрывает достигнутое понимание по этому вопросу и очень позитивные и конструктивные контакты между двумя делегациями… Высказывания посла подрывают дух сотрудничества и партнерства", - сказано в сообщении.