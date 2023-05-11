У ПАР розкритикували посла США за заяви про постачання зброї Росії

Влада Південно-Африканської Республіки звинуватила посла США Рубена Брігетті у підриві відносин між країнами. Раніше він заявляв про постачання зброї з ПАР в Росію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Офісу президента ПАР.
У відомстві зазначили, що жодних доказів, що зброю Росії постачали на судні Lady R, як заявляв посол США, немає. При цьому уряд країни "вже розпочав незалежне розслідування".
В Офісі президента нагадали, що нещодавно відбулася зустріч чиновників ПАР та США, на якій обговорювалося питання цього судна - сторони домовилися про продовження розслідування, а американські розвідувальні служби пообіцяли надати будь-які докази.
"Викликає розчарування, що посол США зайняв контрпродуктивну публічну позицію, яка підриває досягнуте розуміння з цього питання і дуже позитивні та конструктивні контакти між двома делегаціями... Висловлювання посла підривають дух співпраці та партнерства", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні американський дипломат заявляв, що США впевнені у постачанні зброї, яка належала ПАР, в Росію.
При цьому президент Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса зазначав, що це питання зараз вивчається.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.