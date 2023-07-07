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Из ЮАР в Москву вылетели два самолета с сотнями "вагнеровцев", - Jeune Aafrique

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Пятница 07 июля 2023 04:30
Из ЮАР в Москву вылетели два самолета с сотнями "вагнеровцев", - Jeune Aafrique Фото: из ЮАР в Москву вылетели два самолета с сотнями вагнеровцев (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Два самолета с бойцами ЧВК "Вагнера" вылетели из Южно-Африканской Республики в Москву. Еще один самолет стоит наготове.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Jeune Aafrique.

Предыдущего, на двух самолетах из Банги в Москву полетели около 500-600 наемников.

Также по данным издания, после попытки мятежа руководителя ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина Кремль решил заменить кураторов наемников в Южно-Африканской Республике Виталия Перфильева, Александра Иванова и Дмитрия Сытого.

Перфильев консультирует президента ЮАР Фостена-Арканжа Туадер по вопросам нацбезопасности и является близким другом командира ЧВК "Вагнер" Дмитрия Уткина.

Что этому предшествовало?

24 июня лидер ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил войска Минобороны РФ в том, что они ударили по тыловым лагерям его наемников. После этого он со своими воинами отправился штурмовать Москву. За день они взяли под контроль "Ростов", а до Москвы не дошли 200 км.

Однако мятеж быстро закончился после переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко. После этого Пригожин и часть его наемников решили отправить в Беларусь.

В стране занялись строительством лагеря, в котором могут разместить "вагнеровцев". Судя поспутниковому снимку, в лагере примерно 298 палаток, в которых в среднем можно разместить по 30 человек. Лагерь может быть разбит примерно на 8 тысяч человек.

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