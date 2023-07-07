З ПАР до Москви вилетіли два літаки із сотнями "вагнерівців", - Jeune Aafrique
Два літаки з бійцями ПВК "Вагнера" вилетіли з Південно-Африканської Республіки до Москви. Ще один літак стоїть напоготові.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Jeune Aafrique.
Попереднього, на двох літаках з Бангі до Москви полетіли близько 500-600 найманців.
Також за даними видання, після спроби заколоту керівника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина Кремль вирішив замінити кураторів найманців у Південно-Африканській Республіці Віталія Перфільєва, Олександра Іванова та Дмитра Ситого.
Перфільєв консультує президента ПАР Фостена-Арканжа Туадеру з питань нацбезпеки та є близьким другом командира ПВК "Вагнер" Дмитра Уткіна.
Що цьому передувало?
24 червня лідер ПВК "Вагнера" Євген Пригожин звинуватив війська Міноборони РФ у тому, що вони вдарили по тилових таборах його найманців. Після цього він зі своїми вояками подався штурмувати Москву. За день вони взяли під контроль Ростов, а до Москви не дійшли 200 км.
Проте заколот швидко закінчився після переговорів Пригожина із самопроголошеним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Після цього Пригожина та частину його найманців вирішили відправити до Білорусі.
У країні зайнялися будівництвом табору, в якому можуть розмістити "вагнерівців". Судячи зі супутникового знімку, у таборі приблизно 298 наметів, у яких у середньому можна розмістити по 30 осіб. Табір може бути розбитий на приблизно 8 тисяч людей.
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