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Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили ще в одній країні

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 15:29
Перший випадок зараження коронавірусом підтвердили ще в одній країні
Ілюстративне фото (freepik)

Хворий прибув з Італії два тижні тому

В Йорданії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом COVID-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформагенцію Petra.

Повідомляється, що пацієнт був поміщений на карантин кілька днів назад. Також у Міністерстві охорони здоров'я додали, що хворий прибув до Йорданії з Італії два тижні тому.

Нагадаємо, у компанії Amazon повідомили, що двоє їх співробітників з італійського офісу в Мілані заразилися коронавірусом. При цьому в компанії додали, що зараз вони перебувають на карантині.

Крім того, в Російській Федерації виявили ще один випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Зараз пацієнт перебуває на карантині в інфекційній лікарні. Його стан оцінюється як задовільний, захворювання протікає в легкій формі.

Додамо, що Євросоюз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного рівня до високого. Також в Брюсселі ухвалили рішення створити групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.

Також два перших випадки зараження коронавірусом зафіксували в Португалії.

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