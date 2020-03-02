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Коронавірус зафіксували ще в одній країні

Новини » В світі     02.03.2020 - 18:37
Коронавірус зафіксували ще в одній країні
Ілюстративне фото (adevarul.ro)

Інфекцію виявили у громадянина Саудівської Аравії

Саудівська Аравія підтвердила перший випадок зараження китайським коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію Міністерства охорони здоров'я країни в Twitter.

Повідомляється, що коронавірус виявили у громадянина, який прибув до Саудівської Аравії з Ірану через контрольно-пропускний пункт у Бахрейні. При цьому заражений не повідомив, що раніше відвідував Іран.Коронавірус зафіксували ще в одній країні

У Міністерстві охорони здоров'я запевнили, що контролюють ситуацію. Інфікований громадянин ізольований.

Нагадаємо, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в Ірані від коронавіруса помер перший чиновник - член дорадчого органу при вищому керівника Ірану (Рада) доцільності Мохаммад Мирмохаммади. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, коронавірусом в Ірані заразилося понад 1500 чоловік, 54 померли.

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