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Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще у двох країнах

Новини » Надзвичайні події     02.03.2020 - 19:02
Перші випадки зараження коронавірусом підтвердили ще у двох країнах
Ілюстративне фото (freepik)

Зараження коронавірусом підтвердили в Латвії та Сенегалі

Перші випадки зараження новим коронавірусом COVID-19 підтвердили ще у двох країнах - Латвії та Сенегалі. Про це повідомляє РБК-Україна.

Як повідомили Міністерстві охорони здоров'я Латвії, в країні був підтверджений перший випадок нової коронавирусной хвороби. Проте докладна інформація про коронавірус в Латвії з'являться після прес-конференції представників відомства.

У свою чергу, видання Le Quotidien повідомляє, що в Сенегалі також зафіксували перший випадок зараження коронавірусом. Відзначається, що вірус був підтверджений у 54-річного чоловіка, який нещодавно повернувся з Франції.

Нагадаємо, 2 березня Саудівська Аравія підтвердила перший випадок зараження коронавірусом на території країни. Коронавірус виявили у громадянина, який прибув до Саудівської Аравії з Ірану.

Крім того, захворювання коронавірусом COVID-19 підтвердили у співробітника іранського підрозділу Всесвітньої організації охорони здоров'я.

Додамо, що в Йорданії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні. Пацієнт нещодавно повернувся з Італії.

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