Туніс підтвердив перший випадок коронавірусe в країні

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Чоловік нещодавно повернувся з Італії

В Тунісі підтвердили перший випадок зараження коронавірусом COVID-19 в країні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Tunis Afrique.

Як повідомляється, зараження коронавірусом підтвердили у 40-річного громадянина Тунісу. При цьому в Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що чоловік нещодавно повернувся з Італії.

Нагадаємо, 2 березня в Йорданії підтвердили перший випадок зараження коронавірусом в країні. Пацієнт також нещодавно повернувся з Італії.

Крім того, двоє співробітників з італійського офісу компанії Amazon в Мілані заразилися коронавірусом. При цьому в компанії додали, що зараз вони перебувають на карантині. У компанії також додали, що всі співбесіди на даний момент проводяться в режимі відеоконференції.

Також у Росії виявили ще один випадок зараження коронавірусом у чоловіка, який нещодавно повернувся з Італії. Зараз пацієнт перебуває на карантині в інфекційній лікарні. Його стан оцінюється як задовільний, захворювання протікає в легкій формі.

Додамо, що Євросоюз підвищив загрозу зараження коронавірусом з помірного до високого рівня. Також в Брюсселі ухвалили рішення створити групу реагування Corona, яка зосередиться на боротьбі з вірусом.