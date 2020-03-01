Папа римський пропустить традиційні церковні заходи

Фото: Папа Римський на зустрічі з прихожанами (elmundo.com.do)

Папа римський Франциск пропустить традиційні церковні заходи через застуду

Папа римський Франциск не братиме участі в традиційній тижня духовних роздумів через застуду. Про це він повідомив під час недільної проповіді на площі Святого Петра, повідомляє сайт Ватикану.

Повідомляється, що Папа римський звернувся до присутніх на площі з вікна ватиканського палацу. За його словами, він не зможе прибути в місто Аричча недалеко від Риму, де проходить захід, через застуду.

"Прошу вас піднести молитви за успіх духовних роздумів", - сказав Папа римський і пообіцяв присвятити наступний тиждень духовним роздумам у Ватикані.

Йдеться про заходи, які Папа римський традиційно проводить разом з членами Римської курії під час Великого посту.

Нагадаємо, 28 лютого РБК-Україна писало, що Папа Римський Франциск пропустив заплановану месу для початку Великого посту через хворобу. Про це заявив представник Ватикану Маттео Бруні. Кілька днів тому понтифік тісно спілкувався з багатотисячним натовпом віруючих в італійському місті Барі. Серед прихожан було багато людей в респіраторних масках.