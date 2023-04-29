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Папа Римский встретился с украинскими беженцами в Венгрии

Новина українською →
Венгрия, Суббота 29 апреля 2023 16:53
Папа Римский встретился с украинскими беженцами в Венгрии Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 29 апреля, Папа Франциск встретился с украинскими беженцами и заявил, что возможно лучшее будущее.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Даже среди боли и страданий, получив бальзам любви, мы находим смелость, необходимую для того, чтобы продолжать двигаться вперед: мы находим силу верить, что еще не все потеряно, и что возможно лучшее будущее", - сказал Папа Римский.

Франциск встретился с примерно 600 беженцами, бедными и бездомными во время визита в церковь Святой Елизаветы в Будапеште.

Папа Римский сказал, что сочувствие к тем, кто страдает от бедности и трагедии, является неотъемлемой частью христианства, даже если те, кто нуждается, являются неверующими.

Напомним, на днях Папа Римский призвал прибегнуть к "творческим усилиям" ради мира в Украине.

К тому же мы писали, что Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

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