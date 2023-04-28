Папа Римский призвал прибегнуть к "творческим усилиям" ради мира в Украине

Войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к "творческим усилиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папы Франциска, о котором пишет Reuters.

Он призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине. "Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к "творческим усилиям" ради мира", - говорится в материале. Также Папа Римский призвал заглушить "солистов войны".