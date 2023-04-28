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Папа Римский призвал прибегнуть к "творческим усилиям" ради мира в Украине

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Пятница 28 апреля 2023 19:59
Папа Римский призвал прибегнуть к "творческим усилиям" ради мира в Украине Фото: Папа Франциск (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Войну в Украине нужно прекратить и для этого нужно прибегнуть к "творческим усилиям".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Папы Франциска, о котором пишет Reuters.

Он призвал к миру в тот день, когда РФ впервые почти за два месяца нанесла массированный ракетный удар по Украине.

"Необходимо прекратить войну в Украине, прибегнув к "творческим усилиям" ради мира", - говорится в материале.

Также Папа Римский призвал заглушить "солистов войны".

Напомним, что Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасности роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль встретился с Папой Римским в Ватикане. Он пригласил понтифика в Украину.

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