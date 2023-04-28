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Папа Франциск в Будапеште предупредил об опасностях национализма

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Будапешт, Пятница 28 апреля 2023 15:03
Папа Франциск в Будапеште предупредил об опасностях национализма Фото: папа Франциск (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Папа Франциск во время поездки в Венгрию многозначительно предупредил об опасностях роста национализма и заявил правительству Будапешта, что прием мигрантов вместе с остальным континентом будет верным признаком христианства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В жесткой речи перед руководителями правительства, включая премьер-министра Виктора Орбана, у которого была серия стычек с Европейским Союзом, Франциск также призвал отказаться от популизма и строго националистических интересов.

Он призвал вернуться к "европейскому духу", о котором мечтали основатели современной Европы после Второй мировой войны, заявив, что нации должны "смотреть за пределы национальных границ".

Орбан и папа имеют разные взгляды на миграцию с Ближнего Востока и Африки в Европу, при этом Франциск считает, что мигрантов, спасающихся от бедности, следует приветствовать. Орбан, чье правительство построило забор на границе с Сербией для защиты от мигрантов, отказался позволить Венгрии превратиться в "страну иммигрантов", какими, по его словам, стали другие страны Европы.

В своей речи в президентском дворце в Будапеште Франциск процитировал святого Стефана, основателя христианской Венгрии XI века.

"Святой Стефан завещал своему сыну необыкновенные слова братства, когда говорил ему, что те, кто прибывает с разными языками и обычаями, украшают страну", - сказал Франциск, напомнив рекомендацию святого "приветствовать незнакомцев с доброжелательностью и уважать их".

Напомним, папа Франциск на этой неделе посетит Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном. Ожидается, что понтифик обсудит Украину, миграцию и христианские корни Европы.

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