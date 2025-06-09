Папа Римский сделал важное заявление о Пасхе: что изменится для всех христиан

Что именно рассказал Папа Римский Лев XIV

Во время симпозиума в Риме, посвященного 1700-летию Первого Никейского собора и вопросу католическо-православного единства, Папа Лев XIV подчеркнул: "то, что объединяет христиан - гораздо больше, чем то, что разделяет".

"Никейский собор - это не просто событие прошлого, а компас, который должен продолжать вести нас к полному видимому единству всех христиан", - отметил понтифик.

Он напомнил, что Вселенский собор имел целью решить богословские споры и установить единую христианскую доктрину, а его результаты включали подтверждение божественности Христа и формулировку Никейского символа веры.

По мнению Льва XIV, Первый Вселенский Собор является "фундаментальным" для общего пути, который католики и православные осуществили вместе.

"Единство, к которому стремятся христиане, не будет прежде всего плодом наших собственных усилий и не будет реализовано с помощью какой-то заранее представленной модели или плана", - считает Папа Римский.

Вместо этого христианское единство, по его мнению, будет "даром, полученным так, как того хочет Христос, и теми средствами, которыми Он хочет, действием Святого Духа".

Напоминая, что дата Пасхи является одной из трех основных тем симпозиума, Папа Лев XIV отметил, что одной из целей Никейского собора 325 года было именно установление общей даты Пасхи.

"К сожалению, различия в календарях больше не позволяют христианам праздновать вместе важнейший праздник литургического года", - отметил понтифик.

По его словам, такая ситуация:

вызывает пастырские проблемы в общинах;

разделяет семьи;

ослабляет доверие "к нашему свидетельству Евангелия".

В то же время Папа рассказал: было предложено несколько конкретных решений, которые, уважая принцип Никейского собора, позволят христианам вместе праздновать "Праздник праздников".

Он выразил удовлетворение тем, что в этом году все христиане имели возможность праздновать Пасху в один день и подтвердил "открытость Католической Церкви к поиску экуменического решения, которое будет способствовать совместному празднованию Воскресения Господня".

По его мнению, общая дата этого праздника придаст "большей миссионерской силы нашей проповеди имени Иисуса и спасения, рожденного верой в спасительную истину Евангелия".