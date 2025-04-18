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Пасха во время войны: где и когда смотреть богослужения онлайн

Пятница 18 апреля 2025 06:30
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Пасха во время войны: где и когда смотреть богослужения онлайн Торжественные пасхальные богослужения в этом году можно смотреть и слушать онлайн (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

В этом году Светлое Христово Воскресение все украинцы (и православные, и католики) будут отмечать в один день - 20 апреля. Торжественные пасхальные богослужения при этом будут транслировать онлайн и на радио.

Подробнее о том, где именно и когда можно смотреть или слушать пасхальные богослужения, - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Трансляция пасхальных богослужений на ТВ

На телеканале "Суспільне Культура" покажут:

  • в субботу, 19 апреля, в 23:00 - Торжественное богослужение Православной Церкви Украины (ПЦУ) по случаю праздника Светлого Христова Воскресения (Пасхи);
  • в воскресенье, 20 апреля, в 7:00 - Пасхальные богослужения Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) из Патриаршего собора Воскресения Христова;
  • в воскресенье, 20 апреля, в 11:00 - Пасхальную Святую мессу Римско-Католической Церкви в Украине из храма Святого Александра в Киеве.

Трансляция пасхальных богослужений на радио

Кроме того, "Українське Радіо" и "Радіо Культура" будут транслировать:

  • в воскресенье, 20 апреля, в 00:05 - Торжественное богослужение ПЦУ по случаю Светлого Христова Воскресения - вживую из Свято-Михайловского Златоверхого собора в Киеве;
  • в воскресенье, 20 апреля, в 8:35 - Торжественное богослужение УГКЦ по случаю Светлого Христова Воскресения - вживую из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве.

Трансляция пасхальных богослужений в сети

Найти пасхальные богослужения можно будет, скорее всего, на официальных страницах ПЦУ и УГКЦ в сети:

В завершение тем, кто предпочитает YouTube, стоит посетить также:

Напомним, ранее мы рассказывали, почему на Пасху украинцы ходят в храм с корзинками.

Читайте также, зачем корзины на Пасху окропляют водой и какие молитвы читают.

При подготовке материала были использованы следующие источники: корпоративный сайт "Суспільне Мовлення", "Українське Радіо", "Радіо Культура", пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) и Украинской Греко-Католической Церкви (УГКЦ) в Facebook, YouTube-каналы "Православна Церква України" и "Живе Телебачення".

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