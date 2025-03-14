Чем православная Пасха отличается от католической: основные моменты

Светлое Христово Воскресение (или Пасха) - один из самых больших христианских праздников, который отмечается во всем мире. Однако православные и католики не всегда отмечают его в один день, а также имеют некоторые различия в традициях и символах.

РБК-Украина рассказывает, что об этом известно.

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Чем православная Пасха отличается от католической

Несмотря на то, что Пасха является одним из важнейших праздников для христиан во всем мире, между православными и католическими традициями существует ряд отличий.

Прежде всего, православная и католическая Пасха может не совпадать по датам, ведь "высчитывается" по разным церковным календарям (у православных - по юлианскому или новоюлианскому, у католиков - по григорианскому).

Во-вторых, во время Великого поста, предшествующего Светлому Христовому Воскресению, православным верующим рекомендуется ограничить себя в употреблении мяса, молока, масла, других молочных продуктов, яиц, рыбы (кроме определенных дней), других продуктов животного происхождения.

Между тем среди католиков подобный запрет существует в отношении мясных продуктов (а строгого поста они придерживаются только в определенные дни).

Пасхальная служба в православных храмах начинается поздно вечером в Великую Субботу и продолжается до утра воскресенья - Пасхи. Католики же начинают отмечать праздник раньше - в Страстную субботу (в этот день происходит богослужение Надвечерье Пасхи).

Среди православных христиан существует традиция особого приветствия на Пасху словами: "Христос Воскрес!" и ответом: "Воистину Воскрес!". Однако среди католиков подобная практика не так распространена.

Наконец основными символами православного праздника можно считать куличи, пасхальные яйца (крашанки) и вербу. Тогда как символом Пасхи для католиков является также кролик (который знаменует процветание и успех), а главным блюдом считается мясо (кролика, индейки или курицы).

Когда отмечать праздник в этом году православным и католикам

В целом для вычисления даты Пасхи все христиане пользуются главным правилом: Пасху отмечают в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после дня весеннего равноденствия (21 марта).

В Православной Церкви Украины ранее объясняли, что дата празднования Пасхи является общей и для тех, кто придерживается старого (юлианского) церковного календаря, и для тех, кто живет по новому (новоюлианскому).

"Ведь календарная традиция по исчислению Пасхалии является общей для всех Поместных Православных Церквей", - уточнили в ПЦУ.

В то же время православные и католики используют для расчета даты Пасхи разные пасхалии, поэтому не всегда празднуют это важное событие в один день (последний раз все христиане отмечали торжество вместе 16 апреля 2017 года).

Примечательно, что в этом году дата Светлого Христова Воскресения совпадает для всех христиан. Пасху украинцы будут отмечать в воскресенье, 20 апреля.

Пасха в Украине в 2025 году (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)