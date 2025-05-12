Новый Папа Римский назвал неожиданную причину, почему выбрал себе имя Лев XIV

В своей первой речи перед Коллегией кардиналов Папа Лев XIV изложил видение своего понтификата и объяснил выбор имени, подчеркнув значительную роль ИИ в этом решении.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на американский веб-сайт о компьютерной технике The Verge .

Папа Римский объяснил, почему выбрал имя Лев XIV

В официальном переводе выступления, опубликованном Ватиканом, Папа Лев XIV отметил, что его имя отсылает к Папе Льву XIII, возглавлявшему Церковь во времена первой промышленной революции.

"Я выбрал имя Лев XIV. На это есть разные причины, но в основном потому, что Папа Лев XIII в своей исторической энциклике Rerum Novarum затронул социальные вопросы в контексте первой великой промышленной революции”, - заявил понтифик.

“В наши дни Церковь предлагает всем сокровищницу своего социального учения в ответ на другую промышленную революцию и на развитие в области искусственного интеллекта, которые ставят новые задачи перед защитой человеческого достоинства, справедливости и труда", - подчеркнул Лев XIV

Католическая Церковь проявляет растущий интерес к развитию ИИ в последние годы. В январе Ватикан опубликовал документ, в котором размышляет об ограничениях ИИ, его отношении к истине и этике разработки и использования этой технологии.

Документ также ссылается на предупреждение, сделанное годом ранее Папой Франциском, о потенциальной способности ИИ создавать "частично или полностью ложные нарративы, воспринимаемые и распространяемые как истинные".

Если Папа Франциск обозначил позицию Католической Церкви в отношении ИИ, то упоминание Папой Львом XIV этой технологии как одной из главных причин выбора имени указывает на то, что ИИ станет еще более важной темой в его понтификате.