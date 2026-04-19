Папа Римский ответил, относит ли Трампа к "горстке тиранов", которые вредят человечеству

00:28 19.04.2026 Вс
Ватикан подчеркнул, что когда Лев XIV проповедует о мире, он имеет в виду все войны, опустошающие планету, а не только иранский конфликт
aimg Юлия Маловичко
Фото: Папа Римский Лев XIV (Getty Images)

Папа Римский Лев XIV заявил, что его речь с критикой "горстки тиранов", которые опустошают Землю войной и эксплуатацией, была написана задолго до начала перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Понтифик в субботу пообщался с журналистами на борту своего самолета, летевшего из Камеруна в Анголу в рамках его 11-дневного турне по Африке. Лев XIV стремился прояснить ситуацию насчет его речи в начале недели, в которой он раскритиковал "горстку тиранов", которые опустошают Землю войной и эксплуатацией.

Его речь была произнесена на мирной встрече в Баменде, Камерун. Город является эпицентром сепаратистского конфликта, который бушует в западном англоязычном регионе страны уже почти десять лет.

Итак, по словам Папы Римского, его фраза о тиранах, как и сама речь в целом, были написаны две недели назад, задолго до начала критики со стороны Трампа.

Понтифик подчеркнул, что его проповедь не направлена против американского президента, а отражает более широкое евангельское послание мира.

При этом, комментируя свои слова по поводу иранской войны, Лев XIV отметил, что дискуссия с Трампом "совсем не в его интересах", однако проповедовать слово Божье он собирается и в дальнейшем.

"Существует определенный нарратив, который не был точным во всех своих аспектах, но из-за политической ситуации, возникшей, когда в первый день поездки президент Соединенных Штатов сделал некоторые комментарии обо мне", - сказал глава католической церкви.

"Многое из того, что было написано с того времени, было скорее комментарием к комментарию, попыткой интерпретировать сказанное", - добавил он.

Что предшествовало

Трамп начал высказываться о Папе Римском в соцсети Truth Social в ночь на 12 апреля, раскритиковав его проповеди о мире на фоне бушующей войны в Иране. Президент США обвинил Лео в снисходительности к преступности, приверженности к левым и заявил, что первый американский понтифик обязан своим избранием именно ему.

Лев XIV в своей проповеди в Камеруне последовательно призвал к миру и диалогу, а также осудил использование религиозного оправдания войны. При этом он назвал угрозу Трампа уничтожить иранскую цивилизацию "действительно неприемлемой".

Ватикан в свою очередь подчеркнул, что когда Папа Римский проповедует о мире, он имеет в виду все войны, опустошающие планету, а не только иранский конфликт.

"И все же, как оказалось, на это смотрели так, будто я пытаюсь снова поспорить с президентом, что совсем не в моих интересах", - сказал понтифик.

Напомним, 16 апреля Лев XIV раскритиковал "тиранов", которые тратят "миллиарды на убийства и разрушения", после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве
Поджег квартиру и пошел с оружием в супермаркет: все подробности стрельбы в Киеве
"Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы
Юлия Акимова, Вероника Марченко "Мне прилетело в дом". Репортаж из Дружковки, где воду черпают из луж, а за людьми охотятся КАБы