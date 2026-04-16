"Миллиарды идут на убийства": Папа Римский сделал жесткое заявление после критики от Трампа

Папа Римский Лев XIV раскритиковал "тиранов", которые тратят "миллиарды на убийства и разрушения", после критики со стороны президента США Дональда Трампа.

Папа Римский выступил с резкой критикой лидеров, которые тратят миллиарды на войны, и заявил, что мир "разоряется горсткой тиранов".

Лев XIV также раскритиковал лидеров, которые используют религиозную лексику для оправдания войн, и призвал к "решительной смене курса".

"Хозяева войны делают вид, что не знают: чтобы разрушить, достаточно мгновения, а вот чтобы отстроить - часто не хватает целой жизни. Они закрывают глаза на то, что миллиарды долларов тратятся на убийства и разрушения, а ресурсов, необходимых для лечения, образования и восстановления, нигде не найти", - заявил он.

Что предшествовало

Напомним, 12 апреля Дональд Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social резкое сообщение в адрес Папы Римского Льва XIV. Он назвал понтифика "слабым в вопросах преступности" и "ужасным во внешней политике".

Сам Папа Лев XIV отреагировал сдержанно. Понтифик заявил, что не боится давления из Белого дома и будет продолжать выступать против войны.