Папа Римский хочет возобновить диалог с РПЦ, - ANSA

Заявление Папы Льва о России

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV отмечал, что война России против Украины - это "настоящее империалистическое вторжение".

Также он подчеркнул, что российские войска совершают в Украине преступления против человечности.

При этом понтифик выражал близость к страждущей Украине и подчеркивал, что война РФ является бессмысленной.

К слову, Ватикан рассматривали как возможное место встречи между украинской и российской делегациями. Готовность принять переговоры двух стран подтверждал сам Папа Римский во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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