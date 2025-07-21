Папа Римський хоче відновити діалог з РПЦ, - ANSA

Заява Папи Лева про Росію

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV зазначав, що війна Росії проти України - це "справжнє імперіалістичне вторгнення".

Також він наголосив, що російські війська вчиняють в Україні злочини проти людяності.

При цьому понтифік висловлював близькість до стражденної України та наголошував, що війна РФ є безглуздою.

До слова, Ватикан розглядали як можливе місце зустрічі між українською та російською делегаціями. Готовність прийняти переговори двох країн підтверджував сам Папа Римський під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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