Папа Римский хочет возобновить диалог с РПЦ, - ANSA

Папа Римский Лев XIV хочет восстанавливать отношения с Русской православной церковью (РПЦ). В частности, у него запланирована встреча с российским митрополитом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

Собеседники ANSA уточняют, что Папа Римский намерен возобновить диалог с РПЦ после напряженности, связанной с вторжением России в Украину.

Это будет первая аудиенция Льва с Антонием, который представлял патриарха Кирилла на похоронах Папы Франциска.

По данным источников издания, Папа Лев XIV примет в субботу, 26 июля, митрополита Волоколамского Антония, главу Отдела внешних церковных связей Московского патриархата.

Заявление Папы Льва о России

Напомним, ранее Папа Римский Лев XIV отмечал, что война России против Украины - это "настоящее империалистическое вторжение".

Также он подчеркнул, что российские войска совершают в Украине преступления против человечности.

При этом понтифик выражал близость к страждущей Украине и подчеркивал, что война РФ является бессмысленной.

К слову, Ватикан рассматривали как возможное место встречи между украинской и российской делегациями. Готовность принять переговоры двух стран подтверждал сам Папа Римский во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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