Папа Римський хоче відновити діалог з РПЦ, - ANSA

Папа Римський Лев XIV хоче відновлювати відносини з Російською православною церквою (РПЦ). Зокрема, у нього запланована зустріч із російським митрополитом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ANSA .

Співрозмовники ANSA уточнюють, що Папа Римський має намір відновити діалог з РПЦ після напруженості, пов'язаної з вторгненням Росії в Україну.

Це буде перша аудієнція Лева з Антонієм, який представляв патріарха Кирила на похоронах Папи Франциска.

За даними джерел видання, Папа Лев XIV прийме в суботу, 26 липня, митрополита Волоколамського Антонія, главу Відділу зовнішніх церковних зв'язків Московського патріархату.

Заява Папи Лева про Росію

Нагадаємо, раніше Папа Римський Лев XIV зазначав, що війна Росії проти України - це "справжнє імперіалістичне вторгнення".

Також він наголосив, що російські війська вчиняють в Україні злочини проти людяності.

При цьому понтифік висловлював близькість до стражденної України та наголошував, що війна РФ є безглуздою.

До слова, Ватикан розглядали як можливе місце зустрічі між українською та російською делегаціями. Готовність прийняти переговори двох країн підтверджував сам Папа Римський під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

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