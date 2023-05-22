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Паника продолжается. В Белгородской области ввели контртеррористическую операцию

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Понедельник 22 мая 2023 18:36
Паника продолжается. В Белгородской области ввели контртеррористическую операцию Иллюстративное фото: в Белгородской области ввели контртеррористическую операцию (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Власти Белгородской области ввели в регионе режим контртеррористической операции. Это связано с рейдом "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в Telegram.

"В целях обеспечения безопасности граждан в Белгородской области с сегодняшнего дня введен правовой режим контртеррористической операции, который устанавливает специальные меры и временные ограничения", - написал Гладков.

По словам чиновника страны-агрессора, такой режим предусматривает проверку документов, удостоверяющих личность, приостановление деятельности опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, химически и биологически опасные вещества и не только.

Рейд в Белгородскую область

Сегодня, 22 мая, бойцы "Русского добровольческого корпуса" и легиона "Свобода России" начали свою операцию на пограничье Белгородской области. Как отмечали в ГУР, целью таких действий является создание "зоны безопасности", которая поможет защитить украинцев от оккупантов.

При этом позже стало известно, что власти РФ начали эвакуацию в регионе. Вывозят не только людей, но и хранилище ядерных боеприпасов.

Более детально о ситуации в Белгородской области можете узнать в материале РБК-Украина.

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