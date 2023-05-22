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Паніка продовжується. У Бєлгородській області запровадили контртерористичну операцію

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Понеділок 22 травня 2023 18:36
Паніка продовжується. У Бєлгородській області запровадили контртерористичну операцію Ілюстративне фото: у Бєлгородській області запровадили контртерористичну операцію (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Влада Бєлгородської області запровадила в регіоні режим контртерористичної операції. Це пов'язано з рейдом "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Бєлгородської області В'ячеслава Гладкова в Telegram.

"З метою забезпечення безпеки громадян у Бєлгородській області з сьогоднішнього дня запроваджено правовий режим контртерористичної операції, який встановлює спеціальні заходи та тимчасові обмеження", - написав Гладков.

За словами чиновника країни-агресора, такий режим передбачає перевірку документів, що засвідчують особу, зупинення діяльності небезпечних виробництв та організацій, у яких використовуються вибухові, хімічно та біологічно небезпечні речовини і не тільки.

Рейд у Бєлгородську область

Сьогодні, 22 травня, бійці "Російського добровольчого корпусу" та легіону "Свобода Росії" розпочали свою операцію на прикордонні Бєлгородської області. Як зазначали у ГУР, метою таких дій є створення "зони безпеки", яка допоможе захистити українців від окупантів.

При цьому пізніше стало відомо, що влада РФ розпочала евакуацію в регіоні. Вивозять не лише людей, а й сховище ядерних боєприпасів.

Більш детально про ситуацію у Білгородській області можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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