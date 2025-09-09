RU

Памела Андерсон покорила образом в платье украинского бренда (фото)

Памела Андерсон (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Украинские дизайнеры продолжают покорять Голливуд. На этот раз в образе от отечественного бренда появилась легендарная актриса и модель Памела Андерсон.

Какое платье выбрала звезда, узнайте в материале РБК-Украина.

Памела Андерсон в платье украинского бренда

Несколько лет назад актриса отказалась от своего фирменного образа 90-х с ярким макияжем и отдала предпочтение естественности.

Она все чаще выходит в свет с минимумом косметики, подчеркивая оригинальную красоту.

На церемониях награждений и красных дорожках Памела демонстрирует сдержанный и одновременно элегантный стиль, который отлично сочетается с платьем украинского бренда.

Накануне Андерсон появилась на презентации новой коллекции Pandora в черном атласном макси-платье с белым воротничком, длинными рукавами и поясом от BEVZA.

Дополнением образа стали золотистые украшения, туфли на маленьком каблуке и стильная укладка волос.

Памела Андерсон в платье от украинского бренда (фото: Getty Images)

Реакция бренда BEVZA

Владелица компании Светлана Бевза поделилась в сториз кадрами с 57-летней Памелой, которая позировала в наряде перед камерами.

"Какое замечательное начало утра в мой день рождения! Только что получила видео Памелы Андерсон, чьей смелостью и стойкостью я так восхищаюсь, в BEVZA", - написала она.

Что известно о бренде

BEVZA - украинский бренд женской одежды, основанный в 2006 году дизайнером Светланой Бевзой.

Славится элегантным минимализмом, чистыми линиями и акцентом на белый цвет, а также на экологичность.

Напомним, Памела - не первая из голливудских знаменитостей, кто покоряет появлением в одежде украинского бренда.

Ранее звезда сериала "Сплетница" продемонстрировала, как носить украинские наряды. Также Свитолина выпустила модную коллекцию с BEVZA.

