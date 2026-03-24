Гречка дорожает, а овощи дешевеют: в Раде объяснили, что влияет на цены в Украине

13:18 24.03.2026 Вт
2 мин
Цены на топливо - не первоочередной фактор
aimg Елена Чупровская
Фото: Хлеб дорожает каждый месяц, а гречки становится меньше - названы причины роста цен (Getty Images)

Цены на хлеб, масло и гречку растут, тогда как овощи в этом году стали дешевле. Украинцы уже почувствовали изменения в магазинах, но причины - разные для каждого продукта.

Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук на телемарафоне.

Читайте также: Урожай гречки упал на треть: что будет с ценами и стоит ли делать запасы

Овощи подешевели - аграрии отреагировали на проблемы 2025 года

В прошлом году весной картофель достигал отметки в 35 гривен, лук тоже существенно дорожал. В этом году ситуация противоположная.

"Аграрии откликнулись, увидели, что есть проблема, нужно наполнить холодильник, наполнить потребительскую корзину овощами украинских потребителей", - говорит Соломчук.

Он также добавил, что сегодня картофель аграрии не могут реализовать даже по 7-8 гривен. Морковь стоит 4-5 гривен.

Хлеб дорожает примерно на 1-2% ежемесячно. Масло уже превысило отметку в 90 гривен за бутылку - и это за объем меньше литра.

Почему дорожает гречка

С гречкой - другая ситуация. Аграрии и раньше мало ее засевали, а на следующий год площади под нее еще сокращают.

Этим воспользовались перекупщики - те, кто закупил крупу заранее и придержал на складах.

"Они создали маленький дефицит, что привело к подорожанию", - пояснил депутат.

При этом Соломчук отметил, что гречка - не основной продукт в рационе украинцев. По потреблению она одна из последних среди круп.

Напомним, РБК-Украина подсчитало, сколько стоит пасхальная корзина в Украине в 2026 году. Традиционный набор на Пасху может варьироваться в цене в зависимости от того, какие составляющие выберет покупатель.

При этом яйца могут не подешеветь даже после Пасхи. На стоимость этого продукта влияют несколько факторов.

Больше по теме:
Цены Цены в Украине
Новости
Игнат назвал особенности и цели ночной атаки РФ
Аналитика
Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Рада трещит по швам. Почему "Слуга народа" не голосует за законы власти