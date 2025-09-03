Топливо для дальнобойных ракет "Фламинго" будут производить в Дании

Ожидается, что производство топлива будет расположено рядом с авиабазой Скридструп в Дании, где находится датский флот истребителей F-16.

"Это протянутая рука помощи Украине в ее борьбе за безопасность, собственную независимость и, не в последнюю очередь, за возможность жить в мире", - подчеркнул министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен.

Стоит заметить, что для Fire Point это будет первый опыт производства своей продукции за рубежом.