Паливо для далекобійних ракет "Фламінго" вироблятимуть у Данії

Очікується, що виробництво палива буде розташоване поруч з авіабазою Скрідструп у Данії, де розташований данський флот винищувачів F-16.

"Це простягнута рука допомоги Україні в її боротьбі за безпеку, власну незалежність і, не в останню чергу, за можливість жити у світі", - наголосив міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен.

Варто зауважити, що для Fire Point це буде перший досвід виробництва своєї продукції за кордоном.