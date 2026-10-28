Паліса був би хорошим послом у США, але він не хоче, - Зеленський

Заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса був би хорошим послом у США, однак він відмовився від пропозиції.

Як повідомляє РБК-Україна , про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування з журналістами.

За його словами, серед кандидатур на посаду посла України у США розглядали експрем’єр-міністра Юлію Свириденко, колишнього міністра закордонних справ Дмитра Кулебу та заступника керівника Офісу президента Павла Палісу.

Останній ж вимагав повернути його у на фронт і категорично відмовився їхати з України.



"У нього (Паліси - ред.) є американська освіта, знання мови, там треба багато працювати саме щодо військових питань і його знає Трамп. Паліса був би хорошим послом, але не хоче. Сказав: "На фронт мене, поверніть мене терміново в бригаду. Я нікуди з України не поїду", - розповів Зеленський.

За словами президента, він продовжуватиме консультації щодо призначення посла України у США.