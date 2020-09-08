Пальчевський розкритикував екологічну ситуацію в столиці

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Бізнесмен звинуватив владу у бездіяльності

Бізнесмен, лідер партії "Перемога Пальчевського" Андрій Пальчевський проінспектував занедбаний завод "Радикал" та розкритикував екологічну ситуацію в столиці.

Про це Пальчевський повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"Я на руїнах сумно відомого заводу біля метро Лісова. Тут будуються дома, тут будуть жити і гуляти діти. А тут першим шарі землі неозброєним поглядом видно ртуть. У 40 разів вище норми, особливо влітку. Ми спеціально приїхали сюди, щоб показати - з 96 року завод закритий, але нічого не зроблено", - нарікає він.

Пальчевський звинуватив владу у бездіяльності, а також згадав інші проблемні об'єкти столиці.

"Це ж не єдине таке місце в Києві. У Голосіївському районі завод "Радон". Те ж саме з нашим Дніпром. Найголовніше, ніхто не повідомляє людям, яка тут небезпека", - додав Пальчевський.

Як повідомляло РБК-Україна Верховна рада призначила чергові місцеві вибори в Україні на 25 жовтня 2020 року.

Раніше Андрій Пальчевський назвав три перших рішення на посту мера Києва.

На його думку, новообраний мер Києва повинен ліквідувати корупцію, створити чесні і рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову столиці