Пальчевський назвав три перших рішення на посаді мера Києва

Фото: Андрій Пальчевський (facebook.com)

Він також буде наполягатиме на присвоєнні Києву особливого статусу для реалізації великих проектів

Бізнесмен, лідер політичної сили "Перемога Пальчевського "Андрій Пальчевський вважає, що новообраний мер Києва повинен ліквідувати корупцію, створити чесні й рівні правила гри для бізнесу і припинити хаотичну забудову столиці.

Про це він заявив в ефірі NewsOne, коментуючи свої перші кроки у разі перемоги на виборах мера Києва.

"Найперше, я почну зі швидкої домовленості з командою розумних людей щодо правил гри в місті. Маю на увазі, що хлопці не повинні годуватися з міста і ставити своїх найближчих родичів на "солодкі" місця. Наприклад, оснащувати київські лікарні апаратурою за 10 або 12% відкату або продавати землю", - заявив Пальчевський.

За його словами, зараз він працює зі командою фахівців над розробкою плану залучення інвесторів і створення інфраструктурних об'єктів в столиці.

"Що стосується стратегічного плану, то можна приходити на посаду мера без професійної команди. Тому я зараз працюю з командою фахівців в питаннях інфраструктури, економіки й фінансів. Фінансові інструменти повинні бути у Києва, що допоможе залучати інвесторів", - сказав Пальчевський.

Політик також зазначив, що наполягатиме на присвоєнні Києву особливого статусу для реалізації великих проектів.

"Друге, я б хотів поставити умову керівництву країни про те, що у столиці повинен бути особливий статус. Великі проекти, які створюються в столиці, наприклад, вокзали, мости, метро повинні забезпечуватися з державного бюджету, оскільки Київ дає роботу сотням тисяч людей з усієї України. І нам необхідно, залучаючи цих людей сюди, дати їм можливість побудувати своє життя. Побудувати для них муніципальне житло, яке здавалося б за доступною ціною, як це було зроблено в Берліні, Відні або інших містах Європи, де люди можуть доступно жити в якісному житлі", - заявив Пальчевський.

Крім цього громадський діяч вважає за необхідне заборонити будівництво нерухомості коштом людей, які інвестуючи у власне житло залишаються ошуканими непорядними забудовниками.

"Найголовніше - потрібно заборонити будівництво, при якому збираються гроші з майбутніх мешканців на сотні мільйонів гривень, а потім "аркадоподібні" істоти зникають з цими грошима. Хочете будувати? Беріть в банках гроші, будуйте і ризикуйте самі, а потім продавайте вже готове житло", - резюмував Пальчевський.

Нагадаємо, політична сила "Перемога Пальчевського", лідером якої став Андрій Пальчевський, була зареєстрована 1 липня.

Днями у політсилі заявили, що будуть висувати своїх кандидатів в мери й місцеві ради по всій Україні.

Як відомо, місцеві вибори в Україні повинні пройти 25 жовтня.